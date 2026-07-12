Desde Argentina llega una buena noticia para Colo Colo por Diego Valdés

Archivo - Chile.- Vélez y oferta de Colo Colo por Valdés: "Fue algo irrisorio para nuestro club" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 12 Jul. (ATON) -

Un medio cercano a Vélez Sarsfield, club done milita el mediocampista nacional, actualizó el estado del chileno que ha sido vinculado al Cacique en el actual mercado de pases.

Siguen las especulaciones en torno al mediocampista nacional Diego Valdés, quien desde hace varias semanas ha sido vinculado a Colo Colo de cara al segundo semestre.

Si bien desde el cuadro popular no han querido confirmar el interés en el chileno que milita en Vélez Sarsfield, en Argentina entregaron una noticia que ilusiona a los hinchas albos.

Vélez670, medio partidario del Fortín, aseguró en su cuenta de X que "hay grandes chances" de que el criollo no continúe en la institución a la cual llegó a mediados de 2025.

En esa misma línea, revelaron que el futbolista no sería prioridad para el técnico Guillermo Barros Schelotto y ante este escenario, la prioridad tanto de la Comisión Deportiva como del formado en Audax Italiano sería emigrar y en ese contexto, su futuro estaría en Chile, aunque no mencionaron directamente a Colo Colo.

Mientras se resuelve su futuro, lo cierto es que Valdés ha sido una de las figuras de su equipo en la intertemporada y este sábado convirtió dos tantos en la goleada por 6-2 sobre Argentinos Juniors.