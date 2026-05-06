En Argentina quedaron encandilados con Pizarro tras ser figura en Rosario

Archivo - Chile.- Prensa argentina se rindió ante Pizarro tras su gol en Rosario: "La figura" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 6 May. (ATON) -

El volante chileno tuvo una destacada actuación en el triunfo del cuadro "canalla" ante Libertad de Paraguay por Copa Libertadores y se llenó de elogios del relator en la transmisión.

Vicente Pizarro está viviendo su mejor momento en Rosario Central. El volante chileno fue figura en el triunfo del cuadro "canalla" por 1-0 como local ante Libertad de Paraguay por la fase grupal de Copa Libertadores.

El ex Colo Colo fue titular y disputó todo el cotejo en el cual fue elegido como el mejor jugador de la cancha. Incluso, recibió elogios de parte de un relator argentino.

Es que en la transmisión de Fox Sports, Hernán De Lorenzi quedó encandilado con el nacional y expresó: "La dejó chiquitita el chileno. Cada pelota que llegó, la lustró".

Consignar que en las últimas semanas, Pizarro ha sido vinculado con un posible traspaso al fútbol extranjero, pues clubes como el Brighton de Inglaterra estarían interesados en sus fichaje.

Eso sí, en el propio balompié argentino también estarían tras los pasos del chileno y uno de ellos sería nada menos que River Plate.