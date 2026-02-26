Argentinos Jrs. dijo adiós a la Libertadores con Cortés y Morales protagonistas

Archivo - Chile.- Aseguran que Brayan Cortés se quedará en Colo Colo - CATON BRITOS/FOCOUY/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 26 Feb. (ATON) -

El portero chileno atajó dos penales, pero el delantero nacional falló el suyo en la definición donde el cuadro argentino cayó ante Barcelona de Ecuador.

Argentinos Juniors de los chilenos Brayan Cortés e Iván Morales se despidió de manera dramática de la Copa Libertadores 2026.

El cuadro de los nacionales quedó eliminado en la segunda fase previa del torneo continental tras caer frente a Barcelona de Ecuador mediante lanzamientos penales por 5-4.

Cortés fue titular, mientras que Morales ingresó en el segundo tiempo en la derrota por 1-0 en el tiempo reglamentario tras el gol de Jhonny Quiñonez a los 66'.

Como en la ida se impuso el elenco trasandino por el mismo marcador, la llave se tuvo que definir mediante los lanzamientos penales.

En la tanda, Cortés atajó dos remates, pero Argentinos Juniors falló tres, incluyendo el tiro de Morales, por lo que sentenció su eliminación del certamen.