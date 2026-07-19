¿Arma las maletas? Tres clubes estarían interesados en Marcos Bolados

Futbol, Colo Colo vs Audax Italiano Fecha 30, Liga de primera 2025. El jugador de Colo Colo Marcos Bolados es fotografiado durante un partido de la liga de primera contra Audax Italiano disputado en el estadio Monumental de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jul. (ATON) -

El delantero de Colo Colo, quien se encuentra en la recta final de su recuperación, podría salir del conjunto albo después de siete temporadas ininterrumpidas en el club.

En vísperas de completar su recuperación tras la rotura de ligamentos sufrida a comienzos de año, Marcos Bolados, delantero de Colo Colo, tendría algunos pretendientes para el segundo semestre.

El periodista Edson Figueroa reveló que Everton, Coquimbo Unido y O Higgins serían los clubes interesados en el atacante, e incluso se aventuró a señalar que durante la semana podría haber novedades sobre el futbolista.

Cabe recordar que tras conquistar el Campeonato Nacional de 2024, el antofagastino renovó su contrato por dos años, lo que significa que el vínculo expira en diciembre próximo, situación que podría acelerar su salida.

Consignar además que Bolados arribó al estadio Monumental en 2016, fue cedido a Universidad Católica en la temporada 2018 y desde 2019 se ha mantenido ininterrumpidamente en las filas del Cacique.

Desde entonces, el ex seleccionado nacional ha disputado un total de 238 partidos con los albos, dejando un saldo de 34 goles, 32 asistencias y diez títulos ganados: tres de Primera División, cuatro de Copa Chile y tres Supercopas.