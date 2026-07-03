Chile.- Arnaldo Castillo se confiesa: "Colo colo nos tenía picados"

Futbol, O’Higgins vs Colo Colo Fecha 2, Copa Chile 2026 El jugador de O’Higgins Arnaldo Castillo, derecha, celebra su gol contra Colo Colo durante el partido de Copa Chile disputado en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, Chile. 02/07/2026 Jorge - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 3 Jul. (ATON) -

El delantero de O'Higgins, autor de dos tantos en la goleada sobre el Cacique, reconoció que estaban dolidos después de la anterior derrota ante el cuadro albo.

El delantero Arnaldo Castillo fue una de las grandes figuras de O'Higgins en la goleada por 4-1 sobre Colo Colo por Copa Chile, encuentro donde el paraguayo-chileno aportó con dos anotaciones.

Tras el cotejo disputado en el estadio Codelco El Teniente, el atacante reconoció que el triunfo fue un desahogo después de la agónica caída que sufrieron ante los albos hace una semana.

"Esta copa también la queremos pelear, tenerla a punta de cañón. Se dio contra Colo Colo, que nos tenía picados como se dice, por el partido pasado que se nos escapó el empate allá (en el estadio Monumental)", dijo el oriundo de Ciudad del Este.

En esa misma línea, reconociendo la importancia de la victoria que los catapultó al segundo puesto de su zona, el futbolista de 29 años remarcó que "con este resultado contundente demostramos que todavía somos el O Higgins que venía demostrando antes".

Por último, Castillo señaló que "uno siempre quiere marcar y cuando no se puede, se debe aportar en lo que sea. Muestro sacrificio y siempre trato de hacerlo lo mejor".