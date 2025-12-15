Arquero campeón con UdeConce quiere enfrentar a Aránguiz en penales

Universidad de Concepcion vs Deportes Temuco Campeonato Ascenso 2025 El jugador de Universidad de Concepcion Cristian Campestrini es fotografiado durante el partido entre Universidad de Concepcion y Deportes Temuco disputado en el Estadio - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 15 Dic. (ATON) -

El experimentado portero Cristián Campestrini, campeón de la Primera B con el Campanil, aseguró que el volante de Universidad de Chile "es un prócer del fútbol, ha triunfado, ha sido figura".

Universidad de Concepción volverá a competir en la Primera División del fútbol chileno después de una gran campaña que culminó con el título de la Primera B.

Una de las figuras del Campanil fue el experimentado portero Cristián Campestrini, de 45 años y quien espera continuar en el conjunto penquista.

En ese sentido, el golero manifestó su deseo de enfrentar a Charles Aránguiz, volante de Universidad de Chile, en una tanda de penales.

En diálogo con el programa Te Quiero Ver de TNT Sports, donde fue consultado sobre a qué jugador le gustaría desafiar desde los 12 pasos, sostuvo: "Hay varios, si yo digo por decirte un Charles Aránguiz que no erra, va a decir este viejo va a pensar que me va a tapar un penal a mí".

"No quiero decir Aránguiz, ninguno, el que toque y pueda tener esa suerte de atajar un penal bienvenido sea. Vamos a sorprender esa tarde-noche", añadió.

Además, agregó: "Me gustaría enfrentar a Aránguiz, ya que lo nombramos... Es un prócer del fútbol, ha triunfado, ha sido figura".

Por último, Campestrini sostuvo: "Creo que para todo el grupo que se pueda quedar en Universidad de Concepción, enfrentar a esos monstruos sería una bendición. Ojalá podamos concretarlo".