Arquero de Cobreloa y empate ante Concepción:"Hay mesura, no se ha logrado nada"

Chile.- La programación de las semifinales de la liguilla de ascenso de Primera B - PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Santiago 4 Dic. (ATON) -

Hugo Araya valoró la igualdad frente al cuadro lila en Collao, por la ida de la final de la liguilla de Primera B, aunque puso calma de cara a la revancha del domingo en Calama.

Deportes Concepción y Cobreloa sellaron un empate a 1 en el estadio Ester Roa Rebolledo, por la ida de la final de la liguilla de la Primera B, por lo que definirán al segundo elenco ascendido a Primera División en la vuelta que se disputará este domingo en Calama.

Pese a la igualdad, en el cuadro loíno valoraron el resultado, considerando que disputaron el encuentro ante un recinto penquista repleto, con 29 mil personas en Collao.

"Ellos salieron con todo. En el primer tiempo lo manejamos de mejor manera, en el segundo tiempo quizá nos metimos atrás hasta que les salió el gol. Mostramos mucha madurez, el estadio era una fiesta después del gol, pero lo supimos controlar, nos metimos en el campo de ellos hasta que logramos el empate", reconoció el arquero Hugo Araya.

Sobre la revancha en el estadio Zorros del Desierto en Calama, el golero sostuvo: "Hay mesura, no se ha logrado nada. En 90 minutos pueden pasar muchas cosas. Queda bastante".

De todas formas, el cancerbero manifestó su ilusión de abrochar el ascenso en el norte: "Todo el plantel y cuerpo técnico estamos en la misma dirección. Con viajes pesados, partidos difíciles, el equipo ha estado con disposición para todo lo que viene. Queda la última vuelta de la carrera y lo vamos a dar todo para lograr el objetivo".