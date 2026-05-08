Arquero de Sao Paulo elogió a Gonzalo Tapia y la Selección chilena

Futbol, O'Higgins vs Sao Paulo. Copa Sudamericana 2026. El equipo de Sao Paulo es fotografiado durante el partido del Grupo C de la Copa Sudamericana disputado en el estadio El Teniente en Rancagua, Chile. 07/05/2026 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 8 May. (ATON) -

El paraguayo Carlos Coronel, una de las figuras del cuadro brasileño en el empate ante O'Higgins en Rancagua por Copa Sudamericana, se refirió al presente de su compañero chileno y habló sobre la Roja.

Sao Paulo se llevó un valioso empate en su visita a O'Higgins en Rancagua para mantenerse como líder del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

El portero paraguayo Carlos Coronel fue una de las figuras del cuadro brasileño al evitar la que pudo ser victoria para los celestes con una atajada clave en el segundo tiempo en el estadio El Teniente.

Tras el cotejo, el golero elogió a su compañero chileno Gonzalo Tapia, quien jugó desde el inicio del partido. "Es un gran jugador. Cómo se entrega ese tipo, es algo diferente. Contra Millonarios hizo un partidazo. Es un tipo que corre, entrega, presiona... Es muy importante para nosotros, contamos con él", expresó el guaraní en declaraciones que reproduce radio ADN.

"Juegue o no, Tapia siempre está trabajando, siempre está listo. Luego le va a llegar la oportunidad para poder ser titular y para demostrar lo que puede hacer", añadió.

Además, Coronel tuvo palabras para la Selección chilena al recordar los enfrentamientos contra la Roja: "Es muy difícil jugar contra Chile, con toda la historia y la tradición que tiene. La última vez que jugamos acá por Eliminatorias, nos costó mucho; esa vez empatamos 0-0 con un hombre menos. Chile tiene una historia hermosa y, seguramente, pronto volverá a estar ahí con los mejores. Me gusta mucho cómo juega Chile y también cómo apoya la gente".