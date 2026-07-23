Arribo de Gonzalo Tapia a la MLS podría caerse por diferencias salariales

Futbol, O'Higgins vs Sao Paulo. Copa Sudamericana 2026. El jugador de Sao Paulo Gonzalo Tapia, centro, disputa el balon con el defensa de O'Higgins durante el partido del Grupo C de la Copa Sudamericana disputado en el estadio El Teniente en Rancagua, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 23 Jul. (ATON) -

En Brasil revelaron que el propio futbolista rechazó el sueldo propuesto por el Columbus Crew, peligrando las negociaciones entre Sao Paulo y el club estadounidense.

Un nuevo problema surgió en las negociaciones que sostenía Sao Paulo para el préstamo del delantero nacional Gonzalo Tapia al Columbus Crew, equipo que marcha undécimo en la Conferencia Este de la Major League Soccer.

De acuerdo con el portal UOL, la principal traba en este minuto serían las diferencias salariales entre el propio atacante criollo y el elenco norteamericano, cuestión que preocupa al conjunto brasileño.

"Sao Paulo lleva días sin recibir respuesta del entorno del delantero y ya ha empezado a evaluar escenarios alternativos para definir el futuro del chileno. Por el momento, la decisión recae en los representantes de Tapia", precisaron en la publicación.

Así y todo, aseguraron que el deseo del futbolista por jugar en la MLS persiste, lo cual fue fundamental para impulsar las negociaciones, pero insistieron en que la negociación se ralentizó.

Por último, desde el citado medio recordaron que Tapia perdió continuidad desde la llegada del técnico Dorival Junior y por lo mismo, la directiva del cuadro paulista vería con buenos ojos su cesión para que vuelva a sumar minutos y recupere su valor de mercado.