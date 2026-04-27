La U arriesga sanciones tras duro informe arbitral del clásico universitario

Futbol, Universidad de Chile vs Universidad Catolica. Fecha 11, Liga de Primera 2026. Hinchas de Universidad de Chile alientan a su equipo durante el partido de la Liga de Primera contra Universidad Catolica disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 27 Abr. (ATON) -

En el documento, el juez Diego Flores consignó lanzamiento de fuegos artificiales por parte de la barra azul en la victoria ante Universidad Católica en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile se quedó con el clásico universitario al vencer a Católica por un ajustado 1-0 en el Estadio Nacional, por la 11° fecha del Campeonato Nacional 2026.

Pero no todo es alegría para el cuadro azul, debido a que arriesga una sanción por culpa de sus hinchas, luego de que este lunes la ANFP diera a conocer el duro informe arbitral.

En el documento, el juez Diego Flores consignó lanzamiento de fuegos de artificio por parte de barra de la U: "Al ingreso de los equipos al terreno de juego, se encienden bengalas, se lanzan fuegos artificiales y bombas de estruendo en distintos sectores de la galería sur".

Luego, el réferi detalló los incidentes ocurridos durante el desarrollo del partido: "En el primer tiempo se encienden bengalas durante al menos 4 oportunidades en las puertas 14, 15 y 17 de la galería sur".

"A partir del minuto 47, desde diferentes sectores de la galería sur, se lanzan 7 bengalas voladoras. Luego y en al menos 6 ocasiones durante el segundo tiempo, se encienden bengalas en las puertas 14 y 15 de la galería sur", añadió.

Consignar que el artículo 66° del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP establece que las sanciones por estas situaciones van desde multas económicas, cierre de tribunas o jugar partidos sin público.