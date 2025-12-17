Arturo Salah y opción de Pellegrini en la Roja: "Para qué va a venir a sufrir"

Archivo - Futbol, Colo Colo vs Real Betis. Partido Amistoso 2022. El entrenador de Real Betis Manuel Pellegrini es fotografiado durante el partido amistoso contra Colo Colo disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepcion, Chile. 16/11/2022 Javie - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 17 Dic. (ATON) -

El ex presidente de la ANFP, quien tiene una gran amistad con el "Ingeniero", fue consultado sobre la chance de que el actual técnico del Betis arribe a la Selección de cara al proceso para el Mundial 2030.

Arturo Salah estuvo invitado en el partido de despedida de Walter Montillo. Debido a la gran amistad que tiene con Manuel Pellegrini, el ex presidente de la ANFP fue consultado por la opción de que el actual técnico del Betis de España arribe a la Selección chilena de cara al proceso para el Mundial 2030.

Sin embargo, Salah sorprendió al asegurar que el "Ingeniero" no debería empañar su exitosa carrera como entrenador en la Roja.

"Es vox populi lo de Manuel, no tengo que ser yo quien le diga. Ellos saben lo que ha hecho un entrenador con 25 años en Europa, algo debe saber de fútbol", comenzó diciendo.

"No sé si viene, por el fútbol ojalá viniera, por Manuel yo me cuidaría, para qué va a venir a sufrir", añadió el ex timonel del organismo de Quilín.

Por último, sentenció: "Mire yo como ex presidente que estuve en se cargo no me gusta juzgar a los que están. No debe ser".