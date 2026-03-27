Arturo Vidal avisó a Córdova: "Siempre estaré disponible para la Selección"

Futbol, Chile vs Ecuador. Clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Arturo Vidal es fotografiado durante el partido clasificatorio al Mundial 2026 contra Ecuador disputado en el estadio Nacional de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 27 Mar. (ATON) -

Durante el amistoso de la Roja ante Cabo Verde, el "King" realizó una transmisión en su canal de YouTube, donde fue consultado si estaría dispuesto a volver al combinado nacional en caso de ser llamado. Su respuesta fue contundente.

La Selección chilena fue de menos a más para vencer por 4-2 a Cabo Verde en Nueva Zelanda, en su primer amistoso de este 2026.

Uno que siguió atento a la Roja fue Arturo Vidal, quien realizó una transmisión en su canal de YouTube. En la ocasión, el volante de Colo Colo fue consultado si estaría dispuesto a volver al combinado nacional en caso de ser llamado. Y su respuesta fue contundente.

"Yo nunca renunciaría a la Selección chilena. No sé si en Europa es tan así, que se retiran de sus selecciones. Los tres jugadores más importantes de cada país siempre quieren estar. Son los demás jugadores más jóvenes los que se están ganando un lugar. En Europa, como tienen más variedad de jugadores, claramente van cambiando. Acá en Chile por eso la Generación Dorada duró tanto tiempo, porque no había tantos jugadores para sacar a los que ya estaban", explicó el "King".

"Por ejemplo Thomas Müller puede decir que se retira de la selección alemana a los 35 años, pero tiene atrás de 30 que juegan en su posición y que están en la Bundesliga o en Inglaterra. Es mucho más fácil. Acá al jugador que está en Europa no lo puedes cambiar por otro que está allá, porque no tenemos a ese jugador. Es muy difícil", añadió.

Además, Vidal avisó que "siempre estaré disponible para la selección. Es lo más importante para mí. En el último mundial Kevin De Bruyne dijo que se retiraba de su selección, pero sigue jugando en Bélgica. Es así. El jugador siempre está dispuesto a jugar en su país. Argentina está con la misma base que ganó el Mundial y las Copas América hace cuatro años. España fue campeón en el 2010 y en el 2014 llevó casi a los mismos jugadores. Son así estos procesos".