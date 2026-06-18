Futbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Arturo Vidal es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Argentina disputado en el estadio Nacional de Santiago, - CRISTIAN SOTO/PHOTOSPORT

Santiago 18 Jun. (ATON) -

El histórico volante de la Roja mencionó a dos viejos conocidos del fútbol chileno como sus cartas para dirigir al combinado criollo. Eso sí, se mostró cauto sobre la opción de Manuel Pellegrini.

Arturo Vidal, mediocampista de Colo Colo e histórico seleccionado nacional, analizó el opaco presente de la Roja, que por tercera ocasión consecutiva se quedó fuera de una Copa del Mundo.

"Me da pena ver el Mundial sin Chile. Es triste, hay que volver. Hay talento, pero falta un buen trabajo y Chile siempre tiene muy buenos jugadores. Esperamos que vuelva lo antes posible", dijo el volante en conversación con TVN, en medio de la presentación de su emprendimiento "Experiencia Fútbol de King".

Sobre esa misma línea, el oriundo de San Joaquín subrayó que "tienen que confirmar un entrenador luego, que haga un proceso bien, que vaya viendo jugadores y que vaya haciendo cosas que nos sirva a todos, que nos de ilusión de lo que viene".

En ese sentido, al ser consultado sobre sus candidatos para la banca del combinado criollo, el "King" reconoció que "en este momento hay que ser realistas. Hay entrenadores que están en otras selecciones, pero es difícil dar un nombre, porque, pucha me gustaría algún entrenador chileno también".

Así y todo, el bicampeón de América sostuvo que "me gusta (Sebastián) Beccacece, me gusta (Jorge) Almirón. He trabajado con ellos, entonces son entrenadores que yo conozco".

Cabe recordar que el primero dirige a Ecuador en el Mundial y fue ayudante de Jorge Sampaoli cuando este era DT del elenco nacional. Almirón, actual entrenador de Rosario Central, estuvo en el Cacique entre 2024 y 2025, coincidiendo con el centrocampista.

Por último, Vidal abordó la posibilidad de que Manuel Pellegrini, estratego del Real Betis, comande el nuevo proceso del Equipo de Todos. "Le ha ido muy bien siempre en donde ha estado, es un entrenador de primer nivel. No sé cómo trabaja, pero si se le da la oportunidad, ojalá que la aproveche y venga a ayudar, a sacar el fútbol chileno adelante, pero ya no podemos esperar a nadie más, no podemos estar en veremos. Necesitamos uno lo antes posible", finalizó.