Arturo Vidal rompió el silencio por problema legal en el que se vio involucrado

Futbol, Colo Colo vs Nublense Fecha 12, Liga de primera 2026. El jugador de Colo Colo Arturo Vidal,ÊcelebraÊtras marcarÊsuÊgolÊcontra Nublense durante el partido de la Liga de primera realizado en el estadio Monumental en Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 20 May. (ATON) -

El "King" se refirió públicamente a la recepción de $50 millones que fueron robados desde una casa de cambios, hecho que habría cometido alguien de su círculo íntimo. "Un amigo cometió un error y estoy yo para ayudarlo", subrayó.

Luego de dos días estando en el centro de la polémica, este miércoles Arturo Vidal abordó el problema judicial que lo salpicó después de haber recibido de parte de un cercano $50 millones que habían sido sustraídos desde una casa de cambios, dineros que el "King" restituyó en plenitud.

Tras la práctica de Colo Colo, el volante sostuvo que "hay un malentendido. No pasó nada. Un amigo cometió un error y estoy yo para ayudarlo. Gracias a Dios lo puedo ayudar, tengo los medios para ayudarlo. Me he ganado la vida trabajando, mi amigo asumió la culpa y ya estamos bien".

Además, el "King" respondió de manera irónica cuando le consultaron si atravesaba dificultades económicas. "Sí, sí, necesito de verdad. Tengo una familia, tengo hijos, tengo todo lo que quiero, tengo salud, no creo que tenga problemas de plata", dijo el mediocampista.

Por último, el ex seleccionado nacional remarcó que "ya lo cerré. Mi amigo se comprometió, yo lo ayudé con $35 millones para que pagara la cuenta, él puso lo otro que faltaba. Sí tiene que aprender que no puede volver a hacer esto".