Aseguran que Alexander Aravena se irá de Gremio y arribará a la MLS

Santiago 18 Feb. (ATON) -

El delantero chileno tendría casi todo listo para incorporarse al Portland Timbers, donde sería compañero del atacante nacional Felipe Mora.

Alexander Aravena parece estar viviendo sus últimos días en el Gremio de Porto Alegre, pues todo indica que continuará su carrera en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Tras rechazar regresar a Chile para jugar en Colo Colo, el delantero nacional partiría al Portland Timbers de la competencia norteamericana.

Así lo dio a conocer en las últimas horas radio ADN, que aseguró que tiene casi todo listo para arribar al elenco estadounidense.

En caso de oficializarse todo, el ex Universidad Católica sería compañero de otro atacante criollo como es Felipe Mora, quien ya lleva cinco años en la institución.

Consignar que Aravena no ha jugado en ninguna de las tres fechas de los que va del Brasileirao 2026 y quedó fuera en los cotejos ante Fluminense, Botafogo y Sao Paulo, por lo que decidió emigrar y buscar mayor protagonismo en la MLS.