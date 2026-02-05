Aseguran que Alexander Aravena podría partir a Huracán como moneda de cambio

Futbol, Chile vs Venezuela. Eliminatorias al mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Alexander Aravena es fotografiado durante el partido de las clasificatorias al mundial de la Fifa 2026 contra Venezuela disputado en el estadio Nacional de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 5 Feb. (ATON) -

Gremio de Porto Alegre iría por el fichaje de Leonel Pérez, volante que está brillando en el Globo, por lo que el cuadro brasileño podría incluir en la operación al chileno, quien ya interesó en el pasado al elenco argentino.

Un complicado inicio de 2026 es el que vive Alexander Aravena en Gremio de Porto Alegre. El delantero chileno ha tenido escasa continuidad en el cuadro gaúcho, por lo que ya se habla sobre una posible salida.

Y si bien al atacante nacional se le ha vinculado a Racing de Avellaneda, en las últimas horas se sumó una nueva opción en este mercado de fichajes: Huracán.

Es que según dio a conocer Data Huracán en Twitter, Gremio estaría ofreciendo 2,5 millones de dólares por el fichaje de Leonel Pérez, volante argentino de 21 años que está brillando en el Globo.

Además, la publicación añadió que el conjunto brasileño podría incluir en la operación a un Aravena que ya interesó en el pasado al elenco argentino.

Fue en diciembre del 2023 cuando el equipo trasandino intentó incorporar al delantero criollo cuando estaba en Universidad Católica, pero los cruzados pidieron tres millones de dólares por el 50% de su pase, por lo que Huracán finalmente desechó la opción.