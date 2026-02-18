Aseguran que Alexis se irá del Sevilla y que tiene acuerdo con gigante brasileño

Archivo - Chile.- En Brasil dicen que ofrecieron a Alexis al Corinthians e Inter de Porto Alegre - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 18 Feb. (ATON) -

El delantero chileno no continuaría en el cuadro andaluz y retornaría a Sudamérica como fichaje de un club en el que ya fue vinculado anteriormente.

Alexis Sánchez tuvo un gran inicio en el Sevilla y en su regreso al fútbol español, pero las lesiones le hicieron bajar su nivel y actualmente perdió protagonismo en el cuadro andaluz.

Por eso, ya se habla de que el delantero chileno no continuará en el club y en las últimas horas se dio a conocer sobre un posible retorno a Sudamérica en un gigante del fútbol brasileño.

"El Niño Maravilla tiene las horas contadas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El fichaje de Alexis nunca convenció a los más escépticos, que veían en su veteranía y su gris paso por el Udinese señales de un declive evidente", publicó Ficherío.com.

"Según las informaciones que manejamos, el chileno ya ha cerrado un acuerdo definitivo para marcharse al Internacional de Porto Alegre la próxima temporada, poniendo fin a una etapa en Nervión marcada por la irregularidad y las sombras", añadió el citado medio.

Además, la publicación sostuvo que hay un "acuerdo con el Internacional ya sellado", club con el que ya fue vinculado anteriormente, por lo que el tocopillano buscaría cerrar de la mejor forma su estadía en el Sevilla.