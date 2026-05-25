Aseguran que Alexis no seguirá en Europa y que maneja sondeos de cuatro ligas

Archivo - Chile.- Los elogios a Alexis por su tremendo esfuerzo y profesionalismo en el Sevilla - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 25 May. (ATON) -

Tras cerrar la temporada con el Sevilla, el delantero chileno definiría en Chile su futuro de cara a la siguiente campaña con propuestas fuera del Viejo Continente.

Alexis Sánchez puso fin a su temporada 2025-2026 de la Liga española con el Sevilla, por lo que ahora tendrá que definir su futuro, el cual es incierto.

El delantero chileno termina contrato con el cuadro andaluz en junio próximo y si bien parecía que con sus destacadas actuaciones en el tramo final de la campaña, donde ayudó a mantener al equipo en Primera División, tendría chances de continuar en el conjunto nervionense, todo indica que partirá.

Es más, según dio a conocer en las últimas horas radio ADN, el goleador histórico de la Roja ni siquiera seguiría en el fútbol europeo.

De acuerdo a la emisora, el tocopillano ya manejaría propuestas de cuatro ligas, con clubes de la Major League Soccer de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina y de Chile.

El citado medio aseguró que el Brasileirao sería la propuesta más interesante económicamente para el nacional, mientras que desde River Plate y otro club buscarían seducirlo.

Por último, la fuente añadió que Sánchez analizará en Chile las opciones para su futuro, considerando que regresaría al país para revisar las obras del viñedo AlmaSoul del cual es propietario.