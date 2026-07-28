Aseguran que Alexis recibió oferta de Internacional de Porto Alegre

Archivo - Chile.- Diario Marca: "Alexis Sánchez finalmente no renovará su contrato con el Sevilla" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 28 Jul. (ATON) -

El cuadro brasileño, donde milita el defensa chileno Guillermo Maripán, le ofrecería al delantero un contrato por un año y 80 mil dólares mensuales. Sin embargo, la prioridad del tocopillano sería seguir en Europa.

Después de sellar su salida del Sevilla de España, Alexis Sánchez se toma con tranquilidad el resolver su futuro de cara a la próxima temporada.

Pero mientras tanto, continúan surgiendo posibles destinos para el goleador histórico de la Roja y en las últimas horas se dio a conocer una supuesta propuesta desde Brasil.

En ese sentido, el periodista de TNT Sports Felipe Cartagena Carvajal aseguró que el Internacional de Porto Alegre, cuadro donde milita el defensa criollo Guillermo Maripán, puso sobre la mesa una importante oferta por el tocopillano.

"La información que manejo sobre Alexis Sánchez es que tiene una propuesta en la mesa de Inter de Porto Alegre, de un contrato por un año y 80 mil dólares mensuales", escribió el reportero en redes sociales.

Eso sí, la publicación de Cartagena enfatizó que "la prioridad del tocopillano es seguir en Europa".