Aseguran que ANFP dio ultimátum a Tobar por bajo nivel del arbitraje chileno

Archivo - Futbol, Universidad de Chile vs Coquimbo Unido. Fecha 24, campeonato Nacional 2022. El arbitro Roberto Tobar dirige el partido de primera division entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido disputado en el estadio Elias Figueroa de Valparaiso, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 6 May. (ATON) -

En el organismo de Quilín habrían perdido la paciencia con el jefe de la Comisión de Árbitros por los constantes errores en el referato nacional, por lo que le habrían exigido tomar decisiones drásticas.

Otra vez el referato del fútbol chileno está en el ojo del huracán, debido a las constantes polémicas por errores arbitrales en las diferentes competencias del balompié nacional.

Todo esto habrían agotado la paciencia de la ANFP, por lo que le habría dado un ultimátum a Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros del organismo de Quilín.

Así lo dio a conocer en las últimas horas La Tercera. El citado medio aseguró que ante las reiteradas fallas, al ex réferi FIFA le habrían exigido tomar decisiones drásticas.

"A Roberto Tobar ya le dieron un ultimátum: despide a los de bajo nivel y deja solo a los mejores, o se va él", sostuvo la publicación.

Además, el citado medio añadió que en la ANFP "son conscientes de la crisis que vive el referato nacional desde hace años y que se ha agudizado durante el mandato de Tobar".

La desconfianza hacia Tobar no solamente sería por el bajo nivel arbitral en los partidos, sino que también existirían cuestionamientos sobre su gestión interna con el resto de los jueces.