Aseguran que ANFP evalúa suspender 16° fecha de Primera B por sistema frontal

Futbol, Huachipato v Colo Colo. Copa Chile MTS 2015 El arbitro Patricio Polic mira el estado de la cancha antes del partido entre Huachipato y Colo Colo por Copa Chile en el estadio Cap. Talcahuano, Chile. 03/07/2015 Dragomir Yankovic/Photosport******** - Dragomir Yankovic/AtonChile.

Santiago 14 Jul. (ATON) -

Al igual que pasó el lunes con la final de la Copa de la Liga, el organismo de Quilín comunicaría este martes su determinación con la jornada del torneo del ascenso.

Desde este jueves se espera un sistema frontal que afectará a la zona centro-sur de Chile y que sería uno de los más intensos de las últimas décadas.

Por eso, desde hace rato que las autoridades realizaron un llamado a la precaución y el fútbol no quedó ajeno, pues el lunes la ANFP oficializó la suspensión de la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins, la cual estaba programada para este sábado Valparaíso.

Sin embargo, la 16° fecha de la Primera B también se vería afectada. Es que según dio a conocer radio ADN, el organismo de Quilín comunicaría este martes la determinación sobre si postergará la jornada del certamen del ascenso.

La decisión pasaría para evitar desplazamientos en lugares complicados para el acceso, como sería en Santa Cruz, Temuco o San Felipe.