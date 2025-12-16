Aseguran que Ben Brereton podría partir del fútbol europeo y arribar a la MLS

Archivo - Futbol, Chile vs Peru Partido amistoso 2025 El jugador de la seleccion chilena Ben Brereton, es fotografiado, durante el partido amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de la Florida, Santiago, Chile. 10/10/2025 Felipe Zanca/Photosport Fo - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 16 Dic. (ATON) -

El delantero de la Selección chilena, quien milita en el Derby County de Inglaterra, sería pretendido por el Toronto FC.

Ben Brereton arribó a mitad de este 2025 al Derby County en calidad de préstamo desde el Southampton. Sin embargo, el delantero de la Selección chilena no se ha podido consolidar y pese a ser titular en la mayoría de los partidos de la actual temporada en la Championship, solamente ha marcado un gol en 16 cotejos.

Por eso, el atacante no tiene garantizada su continuidad y podría dejar el club. Incluso, hasta podría emigrar del fútbol europeo.

Es que según dio a conocer en las últimas horas Sky Sports, el Toronto FC estaría interesado en fichar al ariete y hasta se contactó con el Southampton, dueño de su pase.

"Hasta el momento, el club de la MLS no se ha puesto en contacto oficialmente con el 'Soton', pero sí está explorando las condiciones", sostuvo el citado medio.

De esta manera, habrá que esperar para ver si es que finalmente "Big Ben" deja el fútbol inglés para arribar al balompié norteamericano.