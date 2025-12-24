Aseguran que Boca rechazó millonaria oferta desde México por Williams Alarcón

Archivo - Futbol, Chile vs Brasil. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Williams Alarcon, izquierda, espera por el balon con Luiz Henrique de Brasil durante el partido de las eliminatorias al mundial de 2026 r - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 24 Dic. (ATON) -

El Necaxa del balompié azteca habría enviado una propuesta por el volante chileno, la cual no habría dejado conforme al cuadro xeneize.

Williams Alarcón tenía la chance de partir de Boca Juniors al fútbol mexicano, ante el interés y millonaria oferta del Necaxa. Sin embargo, el volante chileno se quedará en el cuadro xeneize.

Es que desde la radio La Red de Argentina aseguraron que el conjunto boquense rechazó la propuesta del elenco azteca de 5 millones de dólares por el mediocampista nacional.

"Ofertas que llegaron, Alarcón es uno de los que apareció en el radar del Necaxa, el equipo mexicano que ofreció un préstamo con opción de compra por el 50% del pase que Boca lo rechazó", detallaron desde el citado medio.

"Necaxa pone los huevos en un lado, pero está por cerrar otro. Me dicen que la oferta fue flojita, sabiendo que dirán que no, casi 5 palos por Alarcón; Boca la rechazó y se queda", añadieron.