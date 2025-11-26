Aseguran que el Botafogo de Brasil pretende a Guillermo Maripán

Futbol, Chile vs Uruguay. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Guillermo Maripan es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Uruguay disputado en el estadio Nacional de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 26 Nov. (ATON) -

EL defensa chileno, quien termina contrato con el Torino de Italia en junio de 2026, sería del interés del cuadro de la Serie A brasileña.

Hace unos días desde Italia aseguraron que Guillermo Maripán tenía casi todo listo para renovar un millonario contrato con el Torino de la Serie A, cuadro en el que se consolidó y es una de sus principales figuras.

Sin embargo, el cuadro italiano no es el único que pretende al defensa chileno, pues en las últimas horas se dio a conocer que en Brasil también estarían interesados en sus servicios.

Según información del periodista José Tomás Fernández, un equipo de la Serie A quiere llevarse al zaguero formado en Universidad Católica.

"Guillermo Maripán gusta mucho en Botafogo para la temporada 2026, aunque su fichaje es considerado difícil", publicó el periodista en su cuenta de X.

Consignar que el nacional termina contrato en el Torino en junio de 2026, por lo que ya trabaja para extender su vínculo por un año más.