Aseguran que Brayan Cortés no seguirá en Peñarol y volverá a Colo Colo

Desde Uruguay dieron a conocer que el portero chileno está en una lista de seis jugadores que no continuarán en el "Manya" de cara al 2026, por lo que deberá regresar al Cacique para resolver su futuro.

Pese a que tuvo un destacado semestre en Peñarol de Montevideo, todo indica que Brayan Cortés no continuará en el cuadro uruguayo cuando finalice su préstamo a fines de este 2025 y tendrá que regresar a Colo Colo.

Es que si bien se esperaba que el conjunto "carbonero" comprara su pase, sería uno de los seis jugadores que no seguirán en el "Manya" de cara a la próxima temporada, según consignó el periodista Wilson Méndez, de Carve Deportiva.

"Peñarol trabaja en la renovación de Matías Arezo y Maximiliano Silvera. (Héctor) Villalba, (Damián) Suárez, (Gastón) Silva, (Pedro) Milans, (Mathías) De Rittis y Cortés en principio son jugadores que no renovarían contrato", sostuvo el reportero.

De esta manera, el golero iquiqueño, quien viene de perder el título de la liga uruguaya ante Nacional, tendría que regresar al Cacique para resolver su futuro.