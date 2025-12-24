Aseguran que Brayan Cortés se quedará en Colo Colo

Chile.- Aseguran que Brayan Cortés no seguirá en Peñarol y volverá a Colo Colo - CATON BRITOS/FOCOUY/PHOTOSPORT

Santiago 24 Dic. (ATON) -

Pese al deseo de Blanco y Negro de cederlo al extranjero, el portero permanecería en el Cacique, elenco al que retorna tras un préstamo en Peñarol de Uruguay.

Fue el propio Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien aseguró hace unos días que le están buscando club en el extranjero a Brayan Cortés, quien no continuará en Peñarol de Uruguay, pese a tener un buen rendimiento en el semestre en que estuvo cedido a préstamo.

Sin embargo, el futuro del portero nacional podría tener un vuelco y continuar en el Cacique. Es que el periodista Coke Hevia sostuvo que el golero se quedará en el cuadro albo, a falta de ofertas extranjeras.

"(Hoy 24 de diciembre) Colo Colo tiene arquero. Brayan Cortés se queda, pues a pesar de algunas posibilidades, nada ha prosperado. Veremos cómo termina", expresó el comunicador.

De todas formas, el panorama podría cambiar en los próximos días con la llegada de una propuesta del balompié internacional.

Consignar que, además, en las últimas horas el Cacique recibió un portazo de parte del Real Zaragoza de la segunda división española por el meta argentino Esteban Andrada, quien era pretendido por el conjunto de Macul.