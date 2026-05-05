Aseguran que Cabral podría partir de Independiente y volver a Argentinos Juniors

Futbol, Universidad de Chile vs Independiente. Octavos de final, Copa Sudamericana 2025. El jugador de Independiente Luciano Cabral es fotografiado durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Universidad de Chile - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 5 May. (ATON) -

El volante chileno perdió protagonismo con la llegada de Gustavo Quinteros a la banca, por lo que en suelo trasandino ya se habla de que podría dejar al elenco de Avellaneda en el segundo semestre.

Nada de bien lo pasa Luciano Cabral en Independiente de Avellaneda. Tras la llegada de Gustavo Quinteros como nuevo entrenador, el volante chileno perdió protagonismo. De hecho, no juega desde pasado 27 de marzo, cuando anotó en el triunfo por 4-2 ante Río Cuarto por la Copa Argentina.

Por eso, desde suelo trasandino ya se habla que el mediocampista nacional podría partir del Rojo. Según dio a conocer el periodista Nelson Lafit, el ex Coquimbo Unido dejaría el club de cara al segundo semestre para regresar a un viejo conocido.

Se trata de Argentinos Juniors, elenco en el que el jugador hizo su debut en Primera División en 2014, y en el cual estuvo hasta 2016, antes de saltar al Athletico Paranaense de Brasil.

De acuerdo al comunicador, los Bichos Colorados, donde milita el portero chileno Brayan Cortés, vería con buenos ojos el retorno del volante.

Consignar que Cabral tiene contrato con Independiente hasta diciembre de 2027, por lo que si no concreta su salida del conjunto de Avellaneda, tendría que seguir luchando por revertir su situación en el Rojo.