Aseguran que La Calera anhela el regreso de Gabriel Arias

Archivo - Chile.- Aseguran que Gabriel Arias se despedirá este lunes de Racing - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 15 Dic. (ATON) -

En las últimas horas se dio a conocer que el cuadro "cementero" conversó con el portero que viene de terminar su etapa en Racing de Avellaneda, aunque el tema económico haría imposible su llegada por ahora.

Gabriel Arias ya puso fin a su exitoso paso por Racing de Avellaneda, por lo que ahora el portero chileno-argentino debe definir su futuro de cara a la próxima temporada, donde podría regresar al fútbol criollo.

Si bien en las últimas semanas al ex seleccionado nacional se le ha vinculado con dos grandes como Colo Colo y Universidad de Chile, aunque ahora se sumaría un nuevo interesado.

Se trata de Unión La Calera, cuadro al que ya defendió en 2018 antes de partir rumbo a Argentina y que buscaría experiencia para pelearle el puesto a Jorge Peña, aunque la chance económica dificultaría todo.

"Unión La Calera busca arquero. Conversó con Gabriel Arias, pero el tema económico hace imposible su llegada (por ahora)", dio a conocer el periodista Ricardo Maturana, de Radio La Calera.

Frente a esto, la fuente añadió: "Hay avanzadas conversaciones con Nicolás Avellaneda (argentino), que no sigue en Chacarita Juniors y estaría muy cerca de vestir de rojo".