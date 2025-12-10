Publicado 10/12/2025 12:39

Aseguran que Caputto será el nuevo DT del campeón Coquimbo Unido

Futbol, Deportes Concepcion vs Deportes Copiapo Liguilla de ascenso 2025. El entrenador de Deportes Copiapo Hernan Caputto es fotografiado durante el partido de liguilla de ascenso entre Deportes Concepcion y Deportes Copiapo disputado en el estadio
Futbol, Deportes Concepcion vs Deportes Copiapo Liguilla de ascenso 2025. El entrenador de Deportes Copiapo Hernan Caputto es fotografiado durante el partido de liguilla de ascenso entre Deportes Concepcion y Deportes Copiapo disputado en el estadio - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 10 Dic. (ATON) -

El técnico, quien viene de dirigir a Deportes Copiapó en la Primera B, firmaría un contrato por un año y viajaría en los próximos días a la Cuarta Región para comenzar a trabajar y reemplazar a Esteban González.

Tras conquistar el primer título de su historia en la Primera División del fútbol chileno, Coquimbo Unido no tiene descanso. Es que el cuadro "pirata" tuvo que comenzar a buscar nuevo entrenador, debido a que Esteban González no seguirá en el club y partirá al Querétaro de México.

Pero el conjunto aurinegro ya tendría casi listo al reemplazante del "Chino" en la banca de cara a una exigente temporada 2026, donde deberá defender el título en el Campeonato Nacional y disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Según dio a conocer en las últimas horas radio ADN, Hernán Caputto sería el elegido por la dirigencia del elenco nortino.

El estratego, quien viene de dirigir a Deportes Copiapó en la Primera B, firmaría un contrato por un año y viajaría en los próximos días a la Cuarta Región para empezar a trabajar en el flamante campeón.

Consignar que Caputto cuenta como experiencia haber sido entrenador de la Selección chilena Sub y dirigido a Universidad de Chile y Ñublense.

Contador

Contenido patrocinado