Aseguran que Cepeda descartó nueva oferta europea por fichar en el Elche

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Fecha 22, Liga de Primera 2025. El jugador de Colo Colo Lucas Cepeda es fotografiado durante un partido de la Liga de Primera contra Universidad de Chile disputado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 22 Ene. (ATON) -

El Panathinaikos de Grecia habría presentado a última hora una oferta por el delantero de Colo Colo, pero el atacante la habría desestimado por su dese de jugar en la Liga española.

Parece ser cuestión de horas para que se concrete la partida de Lucas Cepeda de Colo Colo, pues se espera que Blanco y Negro confirme dentro de poco su transferencia al Elche de España.

Sin embargo, pese a que las negociaciones con el cuadro hispano están encaminadas, surgió un club que podía arrebatarle el fichaje al elenco franjiverde.

Según dio a conocer radio ADN, se trataría del Panathinaikos, equipo de Grecia. Es más, de acuerdo a la emisora, el delantero de los albos habría tenido una conversación vía Zoom con el reconocido técnico español Rafa Benítez, adiestrador del conjunto heleno.

El citado medio aseguró que la oferta igualaba la propuesta del Elche, aunque el ariete finalmente descartó la opción y se inclinó por el club español.

El motivo pasaría por el deseo del atacante de jugar en La Liga, además de la cercana relación entre Christian Bragarnik, dueño del club, y Fernando Felicevich, representante del futbolista.