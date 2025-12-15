Aseguran que 3 clubes de la Premier League irían por el fichaje de Darío Osorio

Futbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Dario Osorio es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Argentina disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 15 Dic. (ATON) -

Tras sus destacadas actuaciones en el Midtjylland de Dinamarca, el extremo chileno sigue despertando el interés de equipos europeos.

Se acerca el mercado invernal de fichajes en el fútbol europeo y uno de los chilenos que parece cambiar de club es Darío Osorio. Es que las buenas actuaciones del extremo en el Midtjylland de Dinamarca despertaron hace rato el interés de varios equipos.

Hace semanas, el seleccionado criollo fue vinculado al Fenerbahce de Turquía y a los poderosos Bayern Múnich y Borussia Dortmund de Alemania. Sin embargo, Inglaterra podría ser le próximo destino del oriundo de Hijuelas.

Esto porque según El Mercurio, tres clubes de ese país irían por el fichaje de Osorio: Liverpool, West Ham United y Bournemouth.

De acuerdo al citado medio, los elencos de la Premier League ya mandaron a veedores a los partidos de Mitdjylland para convencerse y ver si concretan la operación del chileno.

Consignar que el pase del chileno está tasado en cerca de 20 millones de euros, por lo que el cuadro que quiera sus servicios no tendrá una tarea sencilla.