Aseguran que desde Colo Colo y Medio Oriente buscarían el fichaje de Pulgar

Archivo - Chile.- Aseguran que Erick Pulgar podría partir de Flamengo a mitad de este 2026 - DiaEsportivo/Photosport - Archivo

Santiago 30 Jun. (ATON) -

Si bien tiene contrato vigente con Flamengo hasta diciembre de 2027, el volante chileno podría cambiar de club de manera anticipada.

A pesar de que Erick Pulgar tiene contrato con el Flamengo hasta fines de 2027, desde hace rato que se viene hablando que el volante chileno podría partir anticipadamente del cuadro brasileño.

En las últimas horas se dio a conocer que el mediocampista nacional podría retornar al fútbol chileno. Así lo aseguró el Diario de Antofagasta, que sostuvo que el jugador habría recibido una oferta de Colo Colo.

Sin embargo, el Cacique no sería la única opción que manejaría el campeón de la Copa Libertadores 2025 con el Mengao. Es que desde Medio Oriente también tendrían interés en ficharlo.

En ese sentido, el NEOM SC de Arabia Saudita sería el club que buscaría los servicios del ex futbolista de Universidad Católica.