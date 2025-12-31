Aseguran que Colo Colo rechazó oferta de Vasco da Gama por Alan Saldivia

Futbol, Colo Colo vs Audax Italiano Fecha 30, Liga de primera 2025. Los jugadores de Colo Colo lamentan la derrota durante un partido de la liga de primera contra Audax Italiano disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 07/12/2025 Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 31 Dic. (ATON) -

La dirigencia de Blanco y Negro habría respondido a la propuesta del cuadro brasileño por el defensa uruguayo, que consistía en un préstamo con opción de compra.

Colo Colo oficializó este miércoles al defensa uruguayo Joaquín Sosa como su segundo refuerzo de cara a la siguiente temporada, quien se suma a la llegada del lateral Matías Fernández Cordero.

Eso sí, junto a nuevos fichajes, la dirigencia de Blanco y Negro también trabaja en la salida de algunos jugadores. Uno de esos casos es el zaguero charrúa Alan Saldivia quien recibió una tentadora oferta desde Vasco da Gama de Brasil y se encontraba a la espera de la respuesta de la concesionaria que administra al Cacique.

Sin embargo, la situación de uruguayo tuvo un vuelco en las últimas horas, porque según dio a conocer el periodista Uriel Iugt, la dirigencia de los albos rechazó la propuesta del conjunto carioca.

La oferta era de un préstamo con opción de compra, pero desde el elenco de Macul la desestimaron, debido a que solamente están dispuestos a una venta, considerando que su carta está tasada en cerca de 1,2 millones de euros, de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt.

De esta manera, Saldivia continuaría en Colo Colo, cuadro con el que tiene contrato vigente hasta 2026, y tendría que presentarse al inicio de la pretemporada pactada para el 3 de enero.