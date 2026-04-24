Aseguran que Cristián Muñoz no va más como técnico de Palestino

Futbol, Palestino vs Deportes Concepcion Fecha 11, Liga de Primera 2026. El entrenador de Palestino Cristian MunozÊ es fotografiado durante un partido de la Liga de primera contra Deportes Concepcion realizado en el estadio Municipal de La Cisterna en - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 24 Abr. (ATON) -

Tras la derrota sufrida la noche del jueves ante Deportes Concepción en La Cisterna, la dirigencia del cuadro árabe se habría reunido y tomado la decisión de despedir al entrenador.

Palestino cayó la noche del jueves por un ajustado 1-0 frente a Deportes Concepción en el estadio Municipal de La Cisterna, por el inicio de la 11° fecha del Campeonato Nacional. Y el resultado le habría costado caro al técnico del cuadro árabe, Cristián Muñoz.

Es que según dio a conocer radio ADN, en las últimas horas se concretó la salida de la "Nona" de la banca del conjunto de colonia.

De acuerdo a la emisora, tras el cotejo los dirigentes del elenco tetracolor se reunieron en una sala dentro del estadio, donde finalmente tomaron la decisión de desvincular al técnico nacional, quien se habría despedido del plantel en la misma noche.

Consignar que Muñoz arribó a Palestino en diciembre pasado, luego de consagrarse campeón con Universidad de Concepción en el torneo de la Primera B.

Sin embargo, en el equipo árabe tuvo una mala campaña, donde en 16 partidos sumó cinco victorias, ocho derrotas y tres empates.