Aseguran que Damián Pizarro podría arribar a Racing de Avellaneda

Archivo - Futbol, Chile vs Paraguay Quinta fecha, eliminatorias al mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Damian Pizarro es fotografiado durante el partido de clasificacion al mundial 2026 contra Paraguay disputado en el estadio Monumental de Sa - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 22 Ene. (ATON) -

El joven delantero chileno, quien no seguirá a préstamo en el Le Havre de Francia, tendría negociaciones con el elenco argentino.

Luego de terminar abruptamente su préstamo en el Le Havre de Francia, parecía que Damián Pizarro iba a regresar a Colo Colo. Sin embargo, todo indica que el joven delantero chileno continuará en el extranjero.

De hecho, en las últimas horas fue vinculado con un cuadro grande de Argentina. Es que según informó TyC Sports, el ariete podría arribar a Racing de Avellaneda para reemplazar al uruguayo Adrián Balboa, quien está cerca de llegar al Nizhniy Novgorod de Rusia.

De acuerdo al citado medio, detalló que el club ruso presentó una nueva oferta de un millón de dólares por Balboa y en caso de que se concrete el fichaje, la Acadamia iría por el nacional.

Según detalló el periodista Germán García Grova, Pizarro ya tendría negociaciones con el elenco argentino y llegaría en calidad de préstamo, con una opción de compra incluida.

Consignar que el pase del chileno pertenece al Udinese de Italia, cuadro que interrumpió de forma anticipada su cesión en el Le Havre de Francia.