Aseguran que Damián Pizarro tendría todo listo para volver a Colo Colo en 2026

Santiago 18 Dic. (ATON) -

El joven delantero chileno, quien actualmente milita en Le Havre de Francia, tendría un acuerdo total para ser nuevo refuerzo albo. Su retorno se podría definir en la reunión de directorio de Blanco y Negro de este viernes.

Las primeras experiencias de Damián Pizarro en el fútbol europeo no fueron de las mejores, pues el joven delantero chileno prácticamente no tuvo oportunidades en el Udinese de Italia y actualmente en Le Havre de Francia.

Frente a esto, el atacante habría sido ofrecido por su representante para regresar a Colo Colo y tendría un acuerdo total para ser nuevo refuerzo albo de cara a la temporada 2026.

Así lo dieron a conocer desde el programa ESPN FShow, donde aseguraron que el fichaje del ariete se podría definir en la reunión de directorio de Blanco y Negro de este viernes.

Eso sí, desde el citado medio avisaron: "Depende netamente de que (Fernando) Ortiz diga 'sí'. Nada más. Es eso, porque el jugador ya tiene todo hablado para volver".

Consignar que Pizarro debutó profesionalmente con el Cacique en 2021, y en su primera etapa con los albos registró 12 goles, siete asistencias y se consagró campeón de la Copa Chile 2023, Primera División 2024 y la Supercopa de ese mismo año.