Aseguran que Damián Pizarro "tiene arreglada su llegada a Audax"

Archivo - Chile.- Damián Pizarro allana el camino para su regreso al fútbol chileno - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El joven delantero nacional estaría ultimando detalles para sellar su salida de Racing de Avellaneda y regresar al fútbol chileno como refuerzo del conjunto itálico.

Ya es casi un hecho que Damián Pizarro regresará al fútbol chileno en esta como fichaje de Audax en esta segunda parte de la temporada 2026.

Según dio a conocer el periodista argentino César Luis Merlo, especialista en fuchajes, el joven delantero nacional se encuentra definiendo detalles para rescindir contrato con Racing de Avellaneda, donde no tuvos mayores chances.

"El pibe está pidiendo dinero que negoció con Racing. Es lo justo, si lo están echando. Yo le tenía fe en un principio. Pero ahora tiene arreglada su llegada a Audax", sostuvo en Picado TV.

Además, desde suelo trasandino aseguraron que el arribo del ex Colo Colo al conjunto itálico se daría por medio de una opción de compra por cerca de cinco millones de dólares por el 70% de su carta.