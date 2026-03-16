Aseguran que Darío Osorio se acerca para dar el salto a la Premier League

Archivo - Chile.- "La U es un club donde estoy feliz de haber pasado gran parte de mi juventud" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 16 Mar. (ATON) -

El joven delantero chileno podría dejar el Midtjylland de Dinamarca al ser pretendido por importantes clubes ingleses.

Darío Osorio parece estar viviendo sus últimos meses en el FC Midtjylland, pues el buen nivel mostrado por el delantero chileno en el cuadro danés ha despertado nuevamente el interés de diversos clubes del fútbol europeo.

Y según trascendió en las últimas horas, el joven atacante nacional podría dar el salto a la Premier League de Inglaterra.

Según Campo DK, el oriundo de Hijuelas es pretendido por importantes equipos ingleses, donde el Bournemouth sería uno de los más interesados.

"Bournemouth es actualmente el club que muestra mayor interés por el chileno, ha visitado el MCH Arena. El Liverpool también lleva tiempo siguiéndolo y ha estado observándolo", sostuvo el citado medio.

"Se cree que el West Ham United y el Fulham siguen de cerca lo que hace Darío Osorio con la camiseta del FC Midtjylland, tanto en la Superliga como en las competiciones europeas", añadió.

En ese sentido, la publicación aseguró que el Liverpool buscó el fichaje de Darío Osorio en el pasado, aunque no se concretó porque la propuesta fue inferior a lo que esperaba recibir el conjunto danés: "Liverpool ya había mostrado interés en la estrella chilena e incluso envió una oferta de entre 65 y 75 millones de coronas (entre 9 y 11 millones de dólares aproximadamente). No se acercaba ni remotamente a lo que el FC Midtjylland estaría dispuesto a aceptar".