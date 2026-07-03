Aseguran que Darío Osorio estaría cerca de fichar en el Benfica de Portugal

Futbol, Portugal vs Chile Partido amistoso en Portugal 2026 Dario Osorio de Chile, (der) disputa el balón con João Cancelo de Portugal durante el partido amistoso FIFA 2026, disputado en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, Lisboa, - Zed Jameson /Photosport

Santiago 3 Jul. (ATON) -

El fichaje del joven delantero chileno del Midtjylland sería prioridad para el técnico del cuadro luso, Marco Silva.

Parece ser un hecho que Darío Osorio dejará el Midtjylland de Dinamarca y dará un nuevo paso en su carrera en el fútbol europeo de cara a la siguiente temporada.

Es que según dio a conocer en las últimas horas radio ADN, el fichaje del joven delantero chileno sería la prioridad para el Benfica de Portugal.

El interés del cuadro luso pasaría por el técnico Marco Silva, quien asumió la banca tras la salida de José Mourinho al Real Madrid. El estratego ya había sondeado al atacante nacional cuando dirigía al Fulham de Inglaterra.

Consignar que hace unos días, el propio director deportivo del Midtjylland, Kristian Kjaer, reconoció que es cuestión de tiempo para la partida de Osorio a una liga mayor en el Viejo Continente.

Además, en los últimos meses el formado en Universidad de Chile ha sido vinculado a poderosos clubes como el Liverpool, Arsenal, Everton, Crystal Palace y Bournemouth.