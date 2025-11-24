Aseguran que Diego Valdés podría regresar al fútbol mexicano

Futbol, Chile vs Ecuador. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Diego Valdes es fotografiado durante el partido clasificatorio al Mundial 2026 contra Ecuador disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 24 Nov. (ATON) -

El volante chileno no vive un buen momento en Vélez Sarsfield de Argentina, cuadro al que arribó en este 2025, por lo que ya se habla de una posible salida y habría sido ofrecido a un club del balompié azteca.

Diego Valdés partió del América de México para arribar en este 2025 al fútbol argentino como fichaje de Vélez Sarsfield. Sin embargo, el paso por el cuadro de Liniers no ha sido el esperado para el volante chileno al sumar pocos minutos debido a constantes lesiones, por lo que ya se habla de una posible salida.

Desde México dieron a conocer que el mediocampista nacional podría regresar la próxima temporada a la liga de ese país.

En ese sentido, TVAzteca aseguró que el futbolista formado en Audax Italiano fue ofrecido al León tras la salida de James Rodríguez.

El medio sostuvo que "el agente del chileno ofreció a su futbolista al cuadro esmeralda con el objetivo de cubrir el hueco que dejará el colombiano. Sin embargo, aún no ha habido respuesta por parte de la directiva de la Fiera".

Consignar que también el nacional ha sido vinculado a Colo Colo, pues en radio ADN aseguraron que el jugador es del interés de la dirigencia de Blanco y Negro.