Aseguran que Eduardo Vargas ya tiene acuerdo para regresa a la U

Futbol, Universidad de Chile vs Audax Italiano Fecha 20, Liga de primera 2025. El jugador de Audax Italiano Eduardo Vargas, es fotografiado durante un partido de la liga de primera contra Universidad de Chile disputado en el estadio Nacional de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 19 Dic. (ATON) -

El delantero tendría casi todo listo para concretar su retorno al cuadro azul, aunque faltaría el visto bueno del nuevo entrenador.

Después de un frustrado retorno a mitad de año, por no llegar a un acuerdo económico con la dirigencia de Azul Azul, ahora parece ser que el regreso de Eduardo Vargas a Universidad de Chile será una realidad.

Es que según dio a conocer este viernes radio Cooperativa, el bicampeón de América con la Selección chilena tiene casi todo acordado para convertirse en el primer refuerzo del cuadro estudiantil de cara a la siguiente temporada.

De acuerdo a la emisora, "las condiciones de las negociaciones son las mismas que a mitad de año, en la cual se le ofreció un sueldo entre los 35 y 40 millones de pesos".

Además, el citado medio añadió que, eso sí, "se presentó una nueva traba, ya que Azul Azul le hizo saber al jugador que primero deben arreglar la situación de Gustavo Álvarez y tener definido al DT para el próximo año".

Consignar que a mitad de año, parecía que Vargas concretaba su vuelta a los azules, pero todo se frustró y terminó arribando a Audax Italiano, elenco del cual partió tras el término del Campeonato Nacional, por lo que actualmente se encuentra como jugador libre.