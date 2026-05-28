Aseguran que Erick Pulgar podría partir de Flamengo a mitad de este 2026

Archivo - Chile.- DT del Flamengo encandilado con Pulgar tras nuevo gol: "Es un monstruo" - DiaEsportivo/Photosport - Archivo

Santiago 28 May. (ATON) -

El volante chileno manejaría una propuesta desde el fútbol árabe que sería vista con buenos ojos por el jugador nacional.

Erick Pulgar podría estar viviendo sus últimos momentos en Flamengo. Es que pese a tener contrato vigente hasta diciembre de 2027, en Brasil ya comentan una posible salida del volante chileno.

En ese sentido, O Globo dio a conocer que el mediocampista nacional, quien viene de regresar a las canchas tras más de un mes, podría partir del conjunto de Río de Janeiro a mitad de este año.

Además, el antofagastino ya manejaría una oferta desde el fútbol árabe que, según trascendió, sería vista con buenos ojos por el jugador nacional.

En tanto, radio ADN aseguró que Pulgar estuvo en los planes de la Selección chilena para los amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo por la fecha FIFA de junio, luego de ser contactado por el propio gerente de selecciones, Felipe Correa.

Sin embargo, de acuerdo a la emisora, el volante le respondió al personero de la ANFP que solamente estará disponible para partidos oficiales, ya sea por las Clasificatorias para el Mundial 2030 o la próxima Copa América.