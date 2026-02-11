Aseguran que Esteban Paredes debutará como entrenador en Santiago Morning

Futbol, Santiago Wanderers vs Santiago Morning. Fecha 26, campeonato Ascenso 2024. El jugador de Santiago Morning Esteban Paredes es fotografiado durante el partido de primera division B contra Santiago Wanderers disputado en el estadio Elias Figueroa de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 11 Feb. (ATON) -

El ex goleador nacional comenzaría su carrera como técnico en el cuadro bohemio, donde ya estuvo como jugador y luego como gerente deportivo.

Esteban Paredes se alista para vivir en esta temporada 2026 del fútbol chileno su primera experiencia como entrenador.

Es que según dio a conocer en las últimas horas el sitio PrimeraBChile, el goleador histórico del balompié nacional dirigirá a Santiago Morning en la Segunda División Profesional.

"Si bien en algún momento los microbuseros manejaron la carta de Jaime Vera, esa opción se descarta y será Paredes quien asumirá la conducción técnica", sostuvo el medio citado.

Con esto, el ex artillero de Colo Colo dará un nuevo paso en el conjunto bohemio, pues ahí estuvo como jugador y tras su retiro como gerente deportivo.