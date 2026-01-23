Aseguran que Everton pretende repatriar a Enzo Roco

Archivo - ****COBERTURA DISPONIBLE SOLO PARA CLIENTES ESPECIALMENTE ABONADOS***** Futbol, Peru vs Chile El jugador de la seleccion chilena Enzo Roco controla el balon durante el partido amistoso contra Peru disputado en el estadio Hard Rock de Miami, Est - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 23 Ene. (ATON) -

El cuadro ruletero buscaría el fichaje del defensa nacional y el cuerpo técnico liderado por Javier Torrente ya habría dado el visto bueno para sumar al zaguero, quien se encuentra libre tras finalizar su contrato con el Fatih Karagümrük de Turquía.

Después de más de diez años en el extranjero, Enzo Roco podría volver al fútbol chileno en el inicio de esta temporada 2026 como posible refuerzo de Everton de Viña del Mar.

Es que según dio a conocer el medio Nación Oro y Cielo, el cuadro ruletero pretendería el fichaje del defensa nacional, quien se encuentra sin club tras finalizar su contrato con el Fatih Karagümrük de Turquía.

Es más, el citado medio añadió que el cuerpo técnico liderado por Javier Torrente ya habría dado el visto bueno para sumar al zaguero.

En caso de concretarse el fichaje, el campeón de América con la Roja volvería a suelo criollo tras un largo paso por el extranjero, donde defendió las camisetas del Elche (España), Espanyol (España), Cruz Azul (México), Besiktas (Turquía), Al-Tai (Arabia Saudita), Al-Riyadh (Arabia Saudita) y Fatih Karagümrük (Turquía).

Consignar que Everton de Viña del Mar lleva cuatro refuerzos en este mercado de fichajes, al sumar al lateral izquierdo Vicente Fernández, el lateral derecho Christopher Barrera, el arquero Esteban Kirkman y el delantero Braian Martínez.