Aseguran que Felipe Loyola nuevamente es opción para Boca Juniors

Archivo - Chile.- Felipe Loyola fue oficializado como nuevo jugador del Pisa de Italia - SIPA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 22 May. (ATON) -

El volante chileno, quien milita en el descendido Pisa de Italia, podría retornar al fútbol argentino, donde tuvo un paso por Independiente de Avellaneda.

Si bien Boca Juniors tiene el foco puesto en la "final" que disputará ante Universidad Católica en Argentina por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, el cuadro xeneize ya piensa en el tema de refuerzos de cara a la segunda parte de esta temporada 2026.

En ese sentido, el volante chileno Felipe Loyola, quien actualmente milita en el Pisa de Italia, volvió a aparecer en el radar del conjunto trasandino.

Según dio a conocer en las últimas horas ESPN Argentina, el elenco boquense ya inició los primeros contactos formales por el seleccionado nacional, a quien ya intentó fichar cuando se encontraba en Independiente de Avellaneda.

De acuerdo al citado medio, el equipo xeneize tiene como prioridad la llegada de un lateral derecho y el chileno entraría en carpeta, debido a que también puede cumplir esa función.

Consignar que Loyola arribó al Pisa de Italia proveniente de Independiente a inicios de este 2026, pero su continuidad es incierta con el descenso del equipo y ahora podría regresar al fútbol argentino.