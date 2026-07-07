Aseguran que Fernando Gago quiere para la U a otro jugador de Racing

Futbol, Universidad de Chile vs Union La Calera. Fecha 2, Copa Chile 2026. El equipo de Universidad de Chile es fotografiado durante el partido de la Copa Chile contra Union La Calera disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 01/07/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 7 Jul. (ATON) -

Tras oficializar el arribo de Gonzalo Reyna, cedido a préstamo desde la Academia, el cuadro azul tendría en carpeta a otro futbolista del conjunto de Avellaneda.

Universidad de Chile oficializó el lunes la llegada del joven delantero argentino Gonzalo Reyna, de 19 años, mediante un préstamo desde Racing de Avellaneda.

Y el cuadro azul podría sumar como refuerzo a otro jugador que pertenece a la Academia. Es que según dio a conocer el periodista trasandino Ariel Ludeña, el conjunto estudiantil tendría en carpeta al volante Matías Zaracho, de 28 años.

Eso sí, la operación no sería fácil para los laicos, debido a que el comunicador aseguró que el elenco albiceleste no estaría dispuesto a otro préstamo y que solamente dejarían partir al mediocampista a través de una venta.

Consignar que en esta temporada 2026, Zaracho ha disputado 20 partidos con Racing, de los cuales 16 corresponde al Torneo de Apertura argentino y cuatro fueron por Copa Copa Sudamericana, con un registro de tres goles y una asistencia.