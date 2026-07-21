Aseguran que fichaje de Santiago Mele en Colo Colo se habría complicado

Futbol, Colo Colo vs Junior de Barranquilla. Octavos de Final, Copa Libertadores 2024. El jugador de Junior de Barranquilla Santiago Mele es fotografiado contra Colo Colo durante el partido de copa libertadores disputado en el estadio Monumental en - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 22 Jul. (ATON) -

El arquero uruguayo habría realizado nuevas exigencias que cayeron mal en una dirigencia de Blanco y Negro que no habría aprobado la llegada del charrúa en la reunión de este martes.

El domingo se daba por hecho el arribo de Santiago Mele a Colo Colo tras un supuesto acuerdo entre el Cacique y el Monterrey de México por el préstamo del arquero uruguayo. Sin embargo, en las últimas horas habría un giro y se complicaría la llegada del charrúa.

Según dio a conocer radio ADN, la dirigencia de Blanco y Negro no habría aprobado la incorporación del golero en la reunión de directorio de este martes.

El motivo pasaría porque supuestamente el jugador habría realizado nuevas exigencias, las cuales frenarían, de momento, su arribo al conjunto de Macul.

Estas condiciones del uruguayo habrían caído mal en la concesionaria que administra al Cacique, sobre todo en el presidente Aníbal Mosa, de acuerdo a la información de la emisora.

De esta manera, habrá que esperar lo que ocurre con la situación de Santiago Mele, cuyo fichaje en los albo ya se daba por hecho.