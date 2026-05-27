Aseguran que un grande de Perú quiere a Javier Correa para el segundo semestre

Futbol, Universidad Catolica vs Colo Colo Fecha 13, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Javier Correa, centro, celebra su gol durante un partido de primera contra Universidad Catolica disputado en el estadio Claro Arena en Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 27 May. (ATON) -

El delantero argentino que está viviendo una gran temporada con el Cacique estaría en carpeta de uno de los clubes más importantes del país incaico.

El delantero Javier Correa vive por estos días un renacer con la camiseta de Colo Colo, aportando con varias actuaciones que han sido clave para que el Cacique se mantenga en lo más alto de la Liga de Primera.

Tras un arranque irregular y que le valió críticas por parte de la hinchada, el argentino logró afirmarse en el elenco que dirige Fernando Ortiz disputando 589 minutos repartidos en doce compromisos, periodo en el que ha aportado ocho goles y una asistencia.

Justo en medio de este gran presente con el cuadro popular, el diario Líbero de Perú reveló que la dirigencia de Alianza Lima tiene en carpeta al atacante de 34 años de cara al segundo semestre.

De todas maneras, en la publicación advirtieron que "por el momento, no se trata de una oferta formal por el jugador, sino de un interés en su perfil". Además, indicaron que para prosperar con la operación, primero el conjunto aliancista debe liberar un cupo de extranjero.

En lo inmediato, Correa trabaja para recuperarse en plenitud para estar disponible este sábado cuando Colo Colo visite a Deportes La Serena.