Aseguran que Independiente de Avellaneda iría por Vicente Pizarro

Futbol, Colo Colo vs Audax Italiano Fecha 30, Liga de primera 2025. El jugador de Colo Colo Vicente Pizarro es fotografiado durante un partido de la liga de primera contra Audax Italiano disputado en el estadio Monumental de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 12 Dic. (ATON) -

El volante de Colo Colo sería la principal carta del cuadro argentino en caso de que parta el chileno Felipe Loyola, quien sería pretendido por el Santos de Brasil.

Desde hace unos días que se viene hablando de que Vicente Pizarro podría dejar Colo Colo en este mercado de fichajes y partir al fútbol argentino, ante un supuesto interés de Independiente de Avellaneda, cuadro en el que militan los chilenos Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral.

Y cada vez toma más fuerza la chance de que el joven volante albo arribe al Rojo. Es que ahora el periodista argentino Matías Martínez, de Radio La Red. aseguró que el mediocampista del Cacique es la principal carta del conjunto trasandino en caso de que parta uno de los nacionales mencionados anteriormente.

"Independiente tiene en carpeta a Vicente Pizarro en caso de que se vaya Felipe Loyola", sostuvo el comunicador en el programa "De la cuna al infierno".

Consignar que Loyola está siendo sondeado por el Santos de Brasil, por lo que en caso de que se concrete su partida, el elenco de Avellaneda iría por Pizarro para reemplazar a su compatriota.

A eso se suma que Independiente es dirigido por Gustavo Quinteros, técnico que hizo debutar al nacional en el profesionalismo en el 2021.