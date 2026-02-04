Aseguran que Iván Morales será refuerzo de Argentinos Juniors

Futbol, Chile vs Brasil. Eliminatorias para Catar 2022. El jugador de la seleccion chilena Ivan Morales es fotografiado durante el partido de clasificacion al mundial de Catar 2022 contra Brasil disputado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 4 Feb. (ATON) -

El delantero chileno selló su salida de Sarmiento de Junín y ahora firmaría contrato con el Bicho. En caso de oficializarse, disputará la fase de grupos de Copa Libertadores y se reencontrará con Brayan Cortés, ex compañero en Colo Colo.

Iván Morales sorprendió. Tras sellar su salida de Sarmiento de Junín, el delantero chileno ya definió su futuro y tendrá nuevo club en el fútbol argentino en esta temporada 2026.

Según dio a conocer el periodista César Luis Merlo, especialista en fichajes, el atacante nacional se convertirá en nuevo refuerzo de Argentinos Juniors.

"El delantero se hará la revisión médica mañana y firmará contrato por un año. Llega como agente libre tras un paso por Sarmiento", informó el comunicador trasandino en su cuenta de X.

En caso de oficializarse, Morales se reencontrará con dos viejos conocidos del fútbol chileno, pues será compañero del arquero criollo Brayan Cortés, con quien estuvo en Colo Colo, y Leandro Fernández, ex delantero de Universidad de Chile.

Además, el ariete tendrá el privilegio de disputar con el Bicho la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Consignar que en la última temporada con Sarmiento, el atacante nacional jugó 31 partidos, con un registro de tres goles y dos asistencias.